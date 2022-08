Rio Tinto erhöht Gebot für Turquoise Hill Resources

Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto legt bei seinem Offert für die Komplettübernahme des kanadischen Minengesellschaft Turquoise Hill Resources nach. Das Unternehmen biete für den restlichen 49-Prozent-Anteil rund 3,1 Milliarden US-Dollar (3,12 Mrd. Euro), teilte Rio Tinto am Mittwoch mit. Die Aktie von Turquoise Hill schnellte an der Börse in Toronto um 23 Prozent in die Höhe.

Ein früheres Angebot lehnte Turquoise Hill ab, da es laut dem Unternehmen nicht den vollen und fairen Wert des kanadischen Unternehmens widerspiegle. Mitte März hatte der Bergbaukonzern 2,7 Mrd. Dollar geboten, um den Weg zum direkten Besitz des großen Kupfer-Gold-Bergbauprojekts Oyu Tolgoi in der Mongolei freizumachen.

Derzeit kontrolliert und betreibt Rio die Mine, die 550 Kilometer südlich der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar liegt und eine der größten bekannten Kupfer- und Goldlagerstätten der Welt ist. Turquoise Hill hält einen Anteil von 66 Prozent an der Mine, die restlichen 34 Prozent gehören der mongolischen Regierung.