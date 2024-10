Rio Tinto bestätigt Übernahmeangebot für Arcadium

Der australisch-britische Bergbauriese Rio Tinto bestätigt sein Interesse an einer Übernahme des Lithium-Produzenten Arcadium Lithium. Rio Tinto habe ein Angebot vorgelegt, teilten beide Unternehmen am Montag in getrennten Erklärungen mit, ohne finanzielle Details zu nennen. "Das Angebot ist unverbindlich und es gibt keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande kommt oder fortgesetzt wird", erklärte Rio.

von APA