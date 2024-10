Richemont verkauft YNAP an Mytheresa

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern Richemont hat einen Käufer für das Online-Mode- und Accessoires-Geschäfts Yoox Net-A-Porter (YNAP) gefunden. Käufer ist die MYT Netherlands Parent B.V. (Mytheresa), an der Richemont im Tausch gegen YNAP künftig ein Drittel halten wird. Der Verkauf von YNAP an Mytheresa beinhaltet Barmittel von YNAP in Höhe von 555 Mio. Euro, wie Richemont am Montag mitteilte.

von APA