Richemont gegen Bluebell-Vertreter im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat des Schweizer Luxusgüterherstellers Richemont will keinen Vertreter des aktivistischen Investors Bluebell Capital Partners aufnehmen. "Nach sorgfältiger Abwägung empfiehlt der Verwaltungsrat, gegen die Ernennung des Kandidaten von Bluebell als Vertreter der Inhaber von A-Aktien und gegen die Wahl dieser Person in den Verwaltungsrat zu stimmen", erklärte der Konzern aus Genf am Montag.

Stattdessen solle bei der Generalversammlung am 7. September die unabhängige Verwaltungsrätin Wendy Luhabe zur Repräsentantin der A-Aktionäre gewählt werden. Bluebell wertete es als Erfolg, dass erstmals jemand nominiert werde, der die Interessen der Streubesitzaktionäre in dem Strategie- und Aufsichtsgremium wahrnehmen soll. "Das Unternehmen hat zum ersten Mal anerkannt und zugestimmt, dass die A-Aktionäre das Recht haben sollten, im Verwaltungsrat vertreten zu sein", sagte Giuseppe Bivona, Co-Chef von Bluebell, zur Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist ein bedeutender Erfolg für den Markt." Zugleich forderte Bivona, dass dieser Vertreter alleine von den A-Aktionären gewählt werden solle.

Richemont hat zwei Aktienkategorien: Neben börsennotierten A-Aktien gibt es nicht gelistete B-Aktien, die vom südafrikanischen Milliardär Johann Rupert und seiner Familie gehalten werden. Rupert kontrolliert mit lediglich 9,1 Prozent des Kapitals 50 Prozent der Stimmrechte.

Bluebell hat Francesco Trapani, den ehemaligen Chef der italienischen Luxusmarke Bulgari und Mitbegründer von Bluebell, zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.