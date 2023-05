RHI Magnesita plant weitere Zukäufe

Der in London börsennotierte österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat zuletzt mehrere Unternehmen übernommen und dafür heuer in den ersten drei Monaten 155 Mio. Euro ausgegeben. Weitere Zukäufe sind geplant, heißt es im Bericht zum ersten Quartal 2023. "Die M&A-Pipeline bleibt robust", schreibt RHI Magnesita. Es werde "Dynamik und Konsolidierung" der Feuerfestindustrie in Märkten und bei Produkten erwartet, in denen die Gruppe unterrepräsentiert ist.

Die Gruppe hat sich in den abgelaufenen Monaten neue Produktionskapazitäten in Indien geschaffen, wo weltweit das stärkste Wachstum für Feuerfestprodukte erwartet wird. Damit könne aus kostengünstigen lokalen Anlagen nicht nur Indien beliefert sondern auch nach Westasien und Afrika exportiert werden. Übernommen wurden zuletzt unter anderem das indische Feuerfestgeschäft von Dalmia Bharat Refractories Limited und HiTech Chemicals Limited. Investiert wurde in MCi Carbon (Australien) eine 65-prozentige Beteiligung an Jinan New Emei (China). Zuletzt wurde der Erwerb von Seven Refractories für 93 Mio. Euro bekanntgegeben.

Die Gruppe profitierte heuer im ersten Quartal davon, dass die Preise für Rohstoffe auf Magnesitbasis auf relativ niedrigem Niveau blieben. Trotz höherer Energiekosten seien daher niedrigere Kosten für Transport und zugekaufte Rohstoffe angefallen. Allerdings schwächte sich die Stahl- und Zementnachfrage außerhalb Indiens und Chinas wegen einer geringeren Bautätigkeit ab, heißt es im "Trading Update".