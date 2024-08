Rheinmetall steuert wegen des Rüstungsbooms auf Rekordkurs

Zudem stehen Aufträge in einer Höhe von rund 48,6 Mrd. Euro in den Büchern. Rheinmetall bekräftigte, der Konzern wolle 2024 "mindestens" seine Ziele erreichen. "Auch in den kommenden Jahren erwarten wir jährliche Umsatzzuwächse in der Größenordnung von rund 2 Mrd. Euro", unterstrich Papperger.

"Das Geschäft mit den Streitkräften in Deutschland und den Partnerstaaten in EU und NATO sowie auch die Hilfe für die Ukraine treiben die positive Geschäftsentwicklung weiterhin maßgeblich", teilte Rheinmetall mit. Der deutsche Konzern stellt sich angesichts des Rüstungsbooms auch breiter auf. In Italien hatten das Unternehmen jüngst ein Gemeinschaftsunternehmen mit der dortigen Rüstungsschmiede Leonardo gegründet, Ziel ist der Bau von Panzern.

Auch mittelfristig sieht Papperger Wachstum. Für das Jahr 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 13 und 14 Mrd. Euro, hatte er angekündigt. In einigen Jahren seien auch 20 Milliarden Umsatz drin. Helfen könnte dabei auch ein Großauftrag aus den USA.