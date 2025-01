Rheinmetall sichert sich Mehrheit an Softwarefirma Blackned

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seinen Anteil am bayerischen Software-Hersteller Blackned aufgestockt und kontrolliert nun die Mehrheit an dem Unternehmen. Rheinmetall halte jetzt 51 Prozent der Anteile, sagte ein Konzern-Sprecher am Freitag. Zuvor lag der Anteil bei 40 Prozent. Beim deutschen Kartellamt hat Rheinmetall bereits einen "Anteils- und Kontrollerwerb an der Blackned GmbH" zur Prüfung angemeldet, wie die Wettbewerbshüter auf ihren Internetseiten mitteilten.

von APA