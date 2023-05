Rheinmetall erwartet langfristig rege Nachfrage

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet auch für den Fall eines Friedens in der Ukraine mit einem langfristig hohen Bedarf der Kunden für die Rüstungsgüter des Konzerns. Er erwarte über die nächsten zehn Jahre eine rege Nachfrage, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei der Hauptversammlung des Konzerns.

Er wünsche sich einen Frieden in der Ukraine, betonte er. Der Bedarf in Europa und gerade bei den NATO-Staaten für Rüstungsgüter wie etwa Kampffahrzeuge oder Munition werde aber sehr hoch bleiben. Die Lager seien leer, auch die Ukraine werde in Zukunft ihre Arsenale wieder auffüllen müssen. Rheinmetall stehe auch bereit für Gemeinschaftsunternehmen in der Ukraine.

Rheinmetall hat sich auch angesichts der vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende auf einen Auftragsboom eingestellt. Der Konzern erweitere seine Kapazitäten, will neue Mitarbeiter einstellen und plant neue Fabriken, hatte Vorstandschef Papperger angekündigt. Rheinmetall sehe sich in der Verantwortung, "einen entscheidenden Beitrag für die zukunftssichere Ausrüstung der Streitkräfte und damit zur Friedenswahrung zu leisten", sagte er bei der Hauptversammlung.

Papperger geht von einem anhaltenden Wachstum für das laufende Geschäftsjahr 2023 aus. Der Jahresumsatz soll auf 7,4 bis 7,6 (Vorjahr: 6,4) Mrd. Euro steigen, das operative Ergebnis soll zulegen und die operative Ergebnisrendite bei rund 12 Prozent liegen. Zudem sehe sich Rheinmetall auch nach Zukäufen um - aber der Preis müsse dabei stimmen, betonte er.