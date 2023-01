Rheinmetall erhält Auftrag für Sprengstoffwerk in Ungarn

Rheinmetall hat vom ungarischen Staat den Auftrag zum Bau eines neues Sprengstoffwerks erhalten. Das Auftragsvolumen für die Fabrik am Rheinmetall-Standort in Varpalota liege im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, teilte der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch mit. Der in dem neuen Werk produzierte Sprengstoff könne etwa für Artillerie- oder Panzermunition genutzt werden. Der Sprengstoff solle nach Europa und an die NATO gehen.

Der Ukraine-Krieg verschlingt derzeit Unmengen an westlichen Munitionsbeständen. Angesichts des sich in die Länge ziehenden Konflikts hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg jüngst eine Erhöhung der Waffenproduktion in der Militärallianz angemahnt. Neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj meinen auch Experten, dass das Land für einen Sieg gegen Russland noch viel mehr Waffen und Munition braucht.