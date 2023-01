Rheinmetall ergattert Auftrag für Elektroautoteile

Der deutsche Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Auftrag für Schaltschutz-Teile in Elektroautos eingeheimst. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von über einer Viertelmilliarde Euro, wie das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Rheinmetall beliefert einen deutschen Premiumhersteller mit Schaltschützen für eine neue Elektroautoplattform ab 2025.

Schaltschützen sollen das sichere Ein- und Ausschalten von Elektrofahrzeugen mit einem Hochvoltbordnetz von 900 Volt ermöglichen. Den Namen des Kunden nannte Rheinmetall nicht. Die Aktie gewann nach dem Handelsstart 3,3 Prozent auf 192,10 Euro.

Vergangene Woche hatte der Konzern einen Großauftrag über 770 Millionen Euro von einem Industriekunden für Kältemittelverdichter vermeldet - ebenfalls ein Auftrag aus dem nicht-militärischen Bereich des Konzerns.

Seit dem Ausbruch des Kriegs von Russland gegen die Ukraine und dem Vorhaben der deutschen Regierung, die Bundeswehr mit Sondermitteln von 100 Milliarden Euro aufzurüsten, steht vor allem die Rüstungssparte des Konzerns bei Anlegern im Blick. Den Bereich für die Autozulieferung hat Rheinmetall in den vergangenen Jahren deutlich verschlankt, will aber auf Zukunftsfeldern wie mit der Elektromobilität auch gute Geschäfte außerhalb der Verteidigung machen.