Rhône Capital will Minderheitsbeteilung an RHI Magnesita

Der Private-Equity-Investor Rhône Capital will auf indirektem Weg wieder beim in Wien und London börsennotierten Feuerfestkonzern RHI Magnesita einsteigen. Am Dienstag hat die Ignite Luxembourg Holding, die indirekt von der Rhône Holdings VI (einem Rhône-Fonds) kontrolliert wird, ein Angebot für 20 Prozent der RHI Magnesita-Aktien gelegt. Geboten wird ein Preis von 28,5 britischen Pfund (32,83 Euro) pro Titel.

Rhône Capital war vor der Fusion der österreichischen RHI und der brasilianischen Magnesita wichtiger Anteilseigner der Brasilianer. In der Zwischenzeit war man aber aus dem fusionierten Konzern ausgestiegen, wie ein Sprecher von Rhône gegenüber der APA sagte. Das Angebot soll laut Aussendung voraussichtlich bis zum 10. Juli gelten - Rhône hält sich aber die Möglichkeit vor, die Annahmeperiode zu verlängern.

Sollte es Rhône gelingen, die Minderheitsbeteiligung zu erlangen, wolle man auch im Aufsichtsrat von RHI Magnesita vertreten sein, heißt es in der Aussendung. Auch die Möglichkeit die Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen hält man sich vor. Die Aktien der RHI Magnesita sind in Wien am Dienstag zuletzt um 20,4 Prozent im Wert gestiegen auf 28,9 Euro.