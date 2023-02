Renault und Nissan rechnen mit hohen Synergien

Nissan und Renault rechnen laut Insidern mit hohen Wettbewerbsvorteilen durch ihre neugeordnete Allianz. Die Synergien könnten sich bis zum Ende des Jahrzehnts auf mehrere Milliarden Euro belaufen, sagten mit den Beratungen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Nachdem der französische Autobauer am Sonntag grünes Licht gegeben hatte, habe auch das Management des japanischen Partners Nissan der Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse zugestimmt. Dritter im Bunde ist der japanische Autobauer Mitsubishi.

Nissan wolle sich mit bis zu 15 Prozent an der neuen Renault-Sparte Ampere für E-Autos und Software beteiligen, teilten die Unternehmen im Vorfeld einer am Montag in London geplanten Präsentation der neuen Allianz mit. Demnach erwägt auch Mitsubishi, sich an Ampere zu beteiligen.

Nissan und Renault hatten sich nach monatelangen Verhandlungen auf eine Überkreuzbeteiligung in jeweils gleicher Höhe von 15 Prozent geeinigt. Im Zuge dessen senkt Renault seinen Anteil an Nissan von rund 43 Prozent und überträgt rund 28 Prozent auf einen Treuhänder, wie die Franzosen vergangene Woche mitgeteilt hatten. Renault werde die volle Flexibilität haben die von dem Trust gehaltenen Nissan-Aktien zu verkaufen, sei aber nicht dazu verpflichtet, dies innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu tun, hieß es in der Erklärung. Sollte Renault verkaufen, habe Nissan ein Vorkaufsrecht.

Die Neuordnung ist Teil eines größeren Umbaus, bei dem Renault sein Geschäft aufspaltet und Verbrennungsmotoren und Hybridantriebe künftig mit dem chinesischen Autobauer Geely produziert. Nissan beteilige sich an der neuen Sparte für batterieelektrische Fahrzeuge mit dem Ziel, strategischer Investor zu werden. Parallel hat Renault weitere Partnerschaften mit Geely und dem US-Halbleiterkonzern Qualcomm angekündigt.