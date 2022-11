Renault erwägt Nissan-Beteiligung laut Bericht zu verringern

Renault erwägt einem Bericht zufolge, möglicherweise mehr als die Hälfte seines Anteils am japanischen Hersteller Nissan Motor abzutreten. Der französische Autobauer, der derzeit 43 Prozent an Nissan hält, würde mit der Übertragung von 28 Prozent an einen Trust auch die verbundenen Stimmrechte aufgeben, berichtete die japanische Zeitung "Nikkei" am Donnerstag.

Renault würde dann nur noch einen Anteil von 15 Prozent an Nissan besitzen, was dem Anteil entspricht, den Nissan an dem französischen Autohersteller hält. Die beiden Autobauer sind durch eine Überkreuzbeteiligung in einer Allianz miteinander verflochten, die in der Vergangenheit mehrfach Anlass für Streit zwischen den Partnern war. Renault strebt derzeit eine Neuordnung seines Geschäfts an.