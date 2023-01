Renault und Geely wollen Aramco als Motoren-Investor

Die Autobauer Renault aus Frankreich und Geely aus China wollen Insidern zufolge den staatlichen saudischen Ölkonzern Aramco als Investor für ihr Motorengeschäft gewinnen. Derzeit werde darüber verhandelt, dass Aramco bis zu 20 Prozent an einem Gemeinschaftsunternehmen übernimmt, das Renault und Geely gründen wollen, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen.

Aus Unterlagen der Firmen, in die Reuters Einblick hatte, geht hervor, dass dieses Unternehmen jährlich mehr als fünf Millionen Motoren produzieren soll. Renault und Geely lehnten eine Stellungnahme ab; Aramco war zunächst nicht zu erreichen.

Zwei der Insider sagten, das Gemeinschaftsunternehmen - Codename "Horse" bei Renault und "Rubik" bei Geely - strebe an, spritsparende Verbrenner-Motoren zu entwickeln. Wie viel Geld Aramco beisteuern könnte, war zunächst nicht bekannt. Die Investition des Ölkonzerns soll den Unterlagen zufolge genutzt werden, um Dekarbonisierungstechnologien für Verbrennungsmotoren zu entwickeln. Dabei gehe es unter anderem um synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff-Technologie. Die Aufsichtsgremien der beiden Autohersteller müssen einem der Insider zufolge dem Einstieg des Ölkonzerns noch zustimmen. Derzeit werde an einer Absichtserklärung gearbeitet, die in den kommenden Wochen unterzeichnet werden könnte.

Geely und Renault hatten im vergangenen Jahr angekündigt, ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, das in 17 Werken und drei Entwicklungszentren insgesamt 19.000 Menschen beschäftigen solle. Zwei der Insider sagten, dieses Unternehmen könnte sich auf die Entwicklung von Vierzylinder-Motoren konzentrieren.