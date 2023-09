Renault: Ampere-IPO Bewertung von bis zu 10 Mrd. Euro

Der französische Autohersteller Renault hofft beim Börsengang seiner Elektrofahrzeugsparte Ampere auf eine Bewertung von bis zu 10 Mrd. Euro. Bei dem im kommenden Jahr anvisierten Gang aufs Parkett könnte Ampere "acht, neun, zehn Milliarden" Euro wert sein, sagte Renault-Chef Luca de Meo der "Financial Times".

Sofern es die Marktbedingungen erlaubten, peile Renault nach wie vor einen Börsengang von Ampere im Frühjahr an, hatte de Meo gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Montag bestätigt.

Er wollte sich jedoch nicht weiter zu einer möglichen Bewertung der Elektrofahrzeugsparte äußern. "Nicht ich lege den Preis fest. Das Einzige, was ich tun kann, ist, einige Details zu nennen, und das werden wir nächste Woche tun, wir werden nach New York gehen, wir müssen zu den Investoren gehen", sagte de Meo vor Journalisten. Die Großbank UBS hatte Ampere in der vergangenen Woche eine Bewertung von 3 bis 4 Mrd. Euro bei einem Börsengang zugetraut.

Ampere war ein zentraler Bestandteil der Neuordnung der Allianz von Renault und dem japanischen Autobauer Nissan, auf die sich die Partner im Juli geeinigt hatten. Demnach investiert Nissan bis zu 600 Mio. Euro in die E-Auto-Sparte und erhält als Investor einen Sitz im Verwaltungsrat des neuen Unternehmens.