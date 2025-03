Regierungsspitze will Frauenrechte stärken

In einem Social Media-Video führte der SPÖ-Chef geplante Maßnahmen wie die verpflichtende Lohntransparenz als Meilensteine an. So werde gleicher Lohn für gleiche Arbeit erreicht, versicherte der Vizekanzler verbunden mit dem Wunsch nach einem "kämpferischen Frauentag".

Die ÖVP-Frauen bewarben ebenfalls im Regierungspakt geplante Maßnahmen. In dieser Legislaturperiode werde die Sichtbarkeit von Mädchen und Frauen in allen Lebens- und Berufsfeldern gestärkt, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung von Frauenchefin Juliane Bogner-Strauß und den weiblichen Regierungsmitgliedern der ÖVP. Das Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung stelle fortschrittliche Frauenpolitik in den Fokus, meinte Bogner-Strauß.