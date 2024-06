© APA/APA/AFP/PRAKASH SINGH home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei der Parlamentswahl in Indien zeichnet sich, wie erwartet, ein Sieg für den seit zehn Jahren amtierenden Premierminister Narendra Modi ab. Wie die Wahlkommission am Dienstag mitteilte, lag Modis hindu-nationalistischen BJP nach Auszählung von 75 Prozent der Stimmen mit rund 38 Prozent in Führung und wurde damit erneut stärkste politische Kraft. Gegenüber der Wahl 2019 musste das von ihr angeführte Regierungsbündnis allerdings deutliche Verluste hinnehmen.