Rede statt Klima-Störaktion beim Donauinselfest

Das 41. Wiener Donauinselfest soll ohne Störaktion von Klimaschützern am heutigen Sonntag zu Ende gehen. Die "Letzte Generation" teilte via Aussendung mit, dass man am Samstagabend die Möglichkeit erhalten habe, von einer Bühne zu sprechen. Dort habe man die Anliegen darlegen können. Damit dürften die heutigen Konzerte ohne Hindernisse stattfinden können - da auch das Wetter mitspielt.

von APA