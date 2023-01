RBI machte im Vorjahr deutlich mehr Gewinn

Getrieben von Gewinnen in Russland sowie von Steigerungen der operativen Erträge hat die börsennotierte Raiffeisen Bank International (RBI) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 deutlich mehr Gewinn gemacht. Unterm Strich erwirtschaftete die Bank ein Konzernergebnis von 3,6 Mrd. Euro, nach rund 1,4 Mrd. Euro im Jahr davor. Ohne das Geschäft in Russland, Belarus und ohne den Erlös aus dem Verkauf der Bulgarien-Einheit stand das Konzernergebnis bei 982 Mio. Euro.

Das entspricht im Vergleich zum Jahr davor dennoch einem klaren Plus von 35 Prozent. "Dieses Ergebnis zeigt, dass die RBI nach wie vor konzernweit hohe Gewinne erwirtschaftet. Die Profitabilität des Geschäfts in Österreich sowie in den Regionen Zentraleuropa und Südosteuropa ist weiterhin robust," so CEO Johann Strobl laut Aussendung.

Operativ verzeichnete die Bank sowohl mit als auch ohne Russland-Geschäft deutliche Zugewinne. Inklusive Russland und Belarus legte der Zinsüberschuss von 3,3 Mrd. auf 5,1 Mrd. Euro zu, der Provisionsüberschuss stieg von knapp 2 Mrd. auf 3,9 Mrd. Euro an. Ohne die beiden Länder lag der Zinsüberschuss dank höherer Zinsen und Volumina bei 3,4 Mrd. Euro (plus 37 Prozent zum Vorjahr) und der Provisionsüberschuss stieg auf 1,7 Mrd. Euro (plus 16 Prozent).

Von den starken Zahlen sollen auch die Aktionäre profitieren. Das RBI-Management schlägt eine Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie vor. Wann über die Dividende entschieden wird, ist aber noch offen.