RBI baut Russland-Geschäft ab, Sondereffekte belasten Gewinn

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihr Kreditgeschäft in Russland weiter reduziert. Das Kundenkreditvolumen war zum Ende des ersten Halbjahres 2023 nur noch rund halb so groß wie ein Jahr davor. An einer möglichen Abspaltung bzw. an einem Verkauf werde weiter "mit Hochdruck" gearbeitet, sagte Bankchef Johann Strobl.

Die RBI-Gruppe verzeichnete im Halbjahr ein Konzernergebnis von 1,2 Mrd. Euro, das waren um 27,9 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Grund dafür waren unter anderem positive Sondereffekte, die im Vorjahr 2022 schlagend geworden waren. So hatte im ersten Halbjahr 2022 der Verkauf der Bulgarien-Tochter in Höhe von 453 Mio. Euro positiv auf die Bilanz gewirkt. Dieser Effekt fällt heuer weg. Das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag im ersten Halbjahr 2023 mit 1,3 Mrd. Euro um rund zwei Prozent über der Vorjahresperiode.

Darüber hinaus hatte die Bank im Vorjahr noch große Hedgepositionen auf den russischen Rubel, sagte Risikochef Hannes Mösenbacher. Nach der starken Abwertung der Währung im Vorjahr habe die Bank die Positionen aufgelöst und "den positiven Marktwert einkassiert". Heuer seien solche Hedgings weder möglich noch sinnvoll gewesen. Weiters schlugen höhere Rechtsvorsorgen für offene Frankenkredit-Streitfälle in Polen auf den Gewinn.

Auf der Einnahmenseite schrieb die Bank indessen Zuwächse. Der Nettozinsüberschuss legte um 25 Prozent auf 2,75 Mrd. Euro zu und der Provisionsüberschuss wuchs um 8,4 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro an. Die harte Kernkapitalquote lag bei 15,9 Prozent, nach 16 Prozent zum Jahresende 2022.