RBI steigerte Ergebnis nach 9 Monaten deutlich

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat am Mittwochabend starke Ergebniszuwächse für die ersten 3 Quartale gemeldet. Der Konzerngewinn nach neun Monaten des Jahres lag bei 2,8 Mrd. Euro, in der Vorjahresperiode war es knapp mehr als eine Mrd. gewesen. Rechnet man das Geschäft in Russland und Belarus sowie den Verkaufserlös des Bulgarien-Geschäfts heraus, bleiben 811 Mio. Euro Gewinn übrig, teilte die Bank mit.

Der Zinsüberschuss ohne Russland und Belarus stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 38 Prozent auf 2,40 Mrd. Euro. Der Provisionsüberschuss ohne die beiden Länder legte um 18 Prozent auf 1,29 Mrd. zu.

Ihren Geschäftsausblick für 2022 hat die börsenotierte Bank angehoben. "Die Ertragsdynamik in Österreich sowie in den Regionen Zentraleuropa und Südosteuropa hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Daher heben wir unseren Ausblick für 2022 nochmals an", so RBI-CEO Johann Strobl laut der Pressemitteilung.

Alle Optionen für die Raiffeisen Bank Russland werden weiter geprüft. "In Russland hat die Raiffeisenbank ihr Kreditvolumen deutlich um ein Viertel reduziert. Unsere intensive Arbeit an der Bewertung der strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank Russland bis hin zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus Russland setzen wir konsequent fort", so Strobl.