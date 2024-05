Raisi und Amirabdollahian nach Heli-Absturz in Lebensgefahr

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hussein Amirabdollahian sollen sich nach dem Hubschrauberabsturz am Sonntag in der Nähe von Jolfa nahe der Grenze zu Aserbaidschan im Nordwesten des Landes in Lebensgefahr befinden. Das sagte ein iranischer Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Unterdessen befindet sich ein Großaufgebot von Rettungskräften auf dem Weg zum vermutlich verunglückten Hubschrauber mit Raisi und Amirabdollahian an Bord.

von APA