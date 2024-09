Raiffeisen wehrt sich gegen Vorwurf der "Übergewinne"

Der österreichische Bankensektor erzielte einen nominellen konsolidierten Nettogewinn von 10 Mrd. Euro 2022 bzw. 14 Mrd. Euro im Vorjahr - nach einer knapp 12 Jahre andauernde Phase der Null- und Negativzinsen. In den Jahren 2015 bis 2021 lag der Nettogewinn der heimischen Institute im Schnitt bei 5 bis 6 Mrd. Euro. Mit den jüngsten Ergebnissteigerungen sei auch die Eigenkapitalrentabilität auf über 15 Prozent gestiegen. Allerdings lagen die Kapitalkosten europäischer Banken in den letzten Jahren bei 10 bis 12 Prozent, führten die Analysten von Raiffeisen Research aus.

Knapp 45 Prozent der Gewinne erzielten die Banken im längerfristigen Vergleich in der CEE-Region. Der dort erzielte Gewinn stieg von durchschnittlich 2,5 auf rund 5 Mrd. Euro - nicht zuletzt wegen der deutlichen Anhebung der Leitzinsen in Zentral- und Osteuropa. Allerdings stiegen die Gewinne im Vorjahr nur mehr um 4,5 Prozent. Dies dürfte auch der Ertragshöhpunkt der österreichischen Banken gewesen sein, merkten die Analysten an.

Die Banken erzielten zudem nicht nur Zinsgewinne bei Krediten, sondern haben die höheren Zinsen auch bei den Einlagen an die Kunden weitergereicht. Österreich biete mit durchschnittlich 1,06 Prozent Verzinsung im Schnitt für Sichteinlagen deutlich mehr als andere EU-Staaten. Lediglich Luxemburg biete höhere Zinsen. Bei Termineinlagen lasse sich hierzulande sogar eine Realverzinsung erzielen.