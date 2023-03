Raiffeisen Russland hebt Mindestsumme für Überweisungen an

Die russische Raiffeisenbank verdoppelt mit 3. April die Mindestsumme für Überweisungen auf 20.000 Euro bzw. Dollar und erlaubt Dollarüberweisungen nur noch einem sehr beschränkten Kundenkreis. Wie bei vergangenen Erhöhungen der Minimalsumme begründete die Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) die Maßnahme mit Vorgaben von Korrespondenzbanken. Mehrere dieser Banken konnten kürzlich auf APA-Anfrage diese Argumentation von Raiffeisen Russland jedoch nicht bestätigen.

Laut der am Montag veröffentlichten Ankündigung erhöht Raiffeisen Russland nicht nur die Minimalsumme für ausgehende Überweisungen in Euro und Dollar drastisch. Die Bank erlaubt ausgehende Dollarüberweisungen in Zukunft nur noch Premiumkunden sowie sogenannten "Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Kunden". Die bisher geltenden unteren Limits für Überweisungen in britischen Pfund (10.000), Schweizer Franken (10.000), chinesischen Yuan (70.000) und japanischen Yen (1 Mio.) bleiben indes unangetastet.

"Diese Maßnahme ist notwendig, um zu vermeiden, dass die von den Korrespondenzbanken festgelegten Obergrenzen für die Anzahl solcher Zahlungen überschritten werden, da die Korrespondenzbanken immer höhere Anforderungen an die Prüfung und Abwicklung von Zahlungen stellen", begründete Raiffeisen Russland offiziell die Verdoppelung der minimalen Überweisungssumme, die zuletzt Anfang März von 5.000 auf 10.000 Euro bzw. Dollar erhöht worden war.

Die Erhöhung der Minimalüberweisungssumme begründe sich durch den hohen Aufwand, den diese Zahlungen verursachten, erläuterte auf APA-Nachfrage eine RBI-Sprecherin in Wien. "Ziel ist eine deutliche Reduzierung der Transaktionen", erklärte sie und betonte, dass dieser Schritt nichts mit Vorgaben der russischen Regierung zu tun habe.