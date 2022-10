Quartalsgewinn von Telekom Austria auf über 200 Mio. Euro

Die teilstaatliche, börsennotierte Telekom Austria hat ihren Nettogewinn heuer im dritten Quartal auf 205 Mio. Euro gesteigert. Das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber den 181 Mio. Euro im dritten Quartal 2021. Auch beim Umsatz und dem operativen Ergebnis steigerte das Telekom-Unternehmen seine Quartalszahlen. Aufgrund der Teuerung will der Vorstand aber zum Sparstift greifen, geht aus der Mitteilung am Dienstagabend hervor.

Vorstandschef Thomas Arnoldner erklärte, die hohe Inflation, insbesondere die stark steigenden Energiekosten, stellten für das Unternehmen eine große Herausforderung dar. Es gelte, entsprechend gegenzusteuern. Vorstandskollege Alejandro Plater sagte, man habe "Effizienzmaßnahmen eingeleitet, um den Kostenanstieg abzufedern."

Auch für die Kunden wird es teurer. Es würden die vertraglichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Preise im Einklang mit dem Verbraucherpreisindex genutzt. Das heißt, die Tarife der Kunden werden entsprechend der Inflation erhöht.

Der Konzernumsatz stieg um 7,2 Prozent auf 1,29 Mrd. Euro, nach 1,21 Mrd. Euro im dritten Quartal 2021. Das operative Ergebnis (Ebit) legte um 11,9 Prozent auf 273 Mio. Euro zu. Die Zahl der Vertragskunden stieg um 6 Prozent auf 19,7 Millionen.

Die Telekom Austria ist mit ihrer Marke "A1" neben Österreich auch in Bulgarien, Kroatien, Serbien, Slowenien, Nordmazedonien und Belarus aktiv.