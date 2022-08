Qualcomm und GlobalFoundries erweitern Chip-Kooperation

Der US-Chipkonzern Qualcomm und der Auftragsfertiger GlobalFoundries weiten ihre Zusammenarbeit bei der Halbleiterproduktion aus. Die Vereinbarung sieht vor, Bauteile für 5G-Mobilfunk, WLAN-Anwendungen, Autos und vernetzte Geräte im Milliardenwert in GlobalFoundries-Fabriken in Deutschland, Frankreich und Singapur zu fertigen. Außerdem soll ein Werk des Herstellers im US-Bundesstaat New York erweitert werden.

Sowohl die US-Regierung als auch die EU haben milliardenschwere Förderprogramme zur Stärkung der Chipproduktion vor Ort auf den Weg gebracht.