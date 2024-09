Qualcomm an Übernahme von Intel interessiert

© APA/APA/AFP/I-HWA CHENG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der kriselnde US-Halbleiterhersteller Intel ist einem Medienbericht zufolge ins Visier seines Konkurrenten Qualcomm geraten. Qualcomm sei in den vergangenen Tagen mit einer Übernahmeofferte an Intel herangetreten, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktien von Intel legten daraufhin im späten US-Handel um acht Prozent zu, während Qualcomm-Scheine um vier Prozent nachgaben.

von APA