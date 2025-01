Qiagen will rund 300 Millionen Dollar ausschütten

© APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd home Aktuell Nachrichtenfeed

Der niederländische Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen will durch einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf rund 300 Mio. US-Dollar (291 Mio. Euro) an seine Aktionäre ausschütten. Dadurch sollen den Aktionären auf eine effizientere Art und Weise Barmittel zurückgezahlt werden als durch ein traditionelles Rückkaufprogramm am freien Markt, teilte der Konzern am Sonntag mit.

von APA