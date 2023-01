Qatar Investment Authority stockt Credit-Suisse-Beteiligung auf

Der Staatsfonds von Katar hat seine Beteiligung an der krisengeplagten Großbank Credit Suisse aufgestockt. Die Qatar Investment Authority (QIA) habe ihren Anteil an dem Schweizer Institut auf 6,87 Prozent erhöht, wie einer Pflichtmitteilung der US-Wertpapierbehörde SEC zu entnehmen war. Zuvor hatte die Zeitung "Financial Times" über die Erhöhung berichtet. Credit Suisse wollte sich nicht äußern.

Angaben der Schweizer Börse zufolge hielt QIA zuletzt rund fünf Prozent an Credit Suisse. Der Staatsfonds ist damit neu der zweitgrößte Credit-Suisse-Eigner hinter der Saudi National Bank mit rund zehn Prozent. Der US-Investor Harris hatte seine Beteiligung dagegen kürzlich auf rund fünf Prozent gesenkt. Mit der saudischen Familie Olayan gehört ein dritter Investor aus dem Nahen Osten zu den größten Credit-Suisse-Aktionären.