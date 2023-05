Qantas - Starke Reisenachfrage verspricht Rekordgewinn

Die australische Fluggesellschaft Qantas rechnet wegen der starken Reisenachfrage in diesem Geschäftsjahr mit einem Rekordgewinn. "Immer mehr Abschnitte der Lieferkette in der Luftfahrt kehren zur Normalität zurück, was bedeutet, dass wir einige der Maschinen und Besatzungen, die wir in Reserve gehalten haben, wieder in den Flugplan aufnehmen", teilte Konzernchef Alan Joyce am Montag mit.

Zusammen mit den niedrigeren Treibstoffpreisen trage dies dazu bei, den Druck auf die Flugpreise zu verringern. Die Fluglinie mit dem Känguru erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen bereinigten Gewinn vor Steuern zwischen 2,43 und 2,48 Milliarden australische Dollar (zwischen 1,49 bis 1,52 Milliarden Euro) verglichen mit einem Verlust von 1,86 Milliarden australische Dollar im Vorjahr. Qantas rechnet damit, dass die Inlandskapazität bis zum Ende der zweiten Jahreshälfte über dem Niveau vor der Corona-Pandemie liegen wird und die internationale Kapazität auf mehr als 80 Prozent zurückkehrt.