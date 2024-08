Puma wird bei Gewinnprognose vorsichtiger

Dabei hofft Puma-Chef Arne Freundt, dass das zweite Halbjahr - und vor allem das vierte Quartal - besser ausfallen wird als das erste. Freundt sprach von "anhaltendem Gegenwind durch Währungen, angespannte Lieferketten und eine gedämpfte Verbraucherstimmung."

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz währungsbereinigt um 1,3 Prozent auf 4,22 Mrd. Euro, in Euro ging er um 2,1 Prozent zurück. Dabei habe Puma allein rund 150 Mio. Euro an Wechselkursbelastungen verkraftet. Das Amerika-Geschäft wuchs wieder, während die Umsätze in Europa schrumpften. Das EBIT ging um 5 Prozent auf 276,2 Mio. Euro zurück, der Nettogewinn sogar um ein Viertel auf 129,3 Mio. Euro. Die Zahlen lagen jeweils leicht unter den Erwartungen der Analysten.