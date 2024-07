Prozess gegen Jenewein und Hafenecker vor Urteil

© APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Im Prozess um gefälschte Covid-Testzertifikate am Bezirksgericht Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ist am Dienstagnachmittag ein Parlamentsmitarbeiter als Zeuge befragt worden. Er hatte die manipulierten Testergebnisse beim früheren freiheitlichen Politiker Hans-Jörg Jenewein bestellt. Jenewein war laut seinem Verteidiger geständig. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und drei Mitangeklagte bestritten die Vorwürfe. Ein Urteil soll am Dienstag fallen.

von APA