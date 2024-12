Proeuropäischer Protest in Georgien - Regierung bleibt hart

© APA/APA/AFP/GIORGI ARJEVANIDZE home Aktuell Nachrichtenfeed

In Georgien sind den fünften Abend in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Aufschub der EU-Beitrittsverhandlungen durch die Moskau-freundliche Regierung zu protestieren. Tausende Demonstranten versammelten sich am Montagabend vor dem Parlament in Tiflis. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menge zu zerstreuen. Regierungschef Irakli Kobachidse blieb indes hart und erklärte, es werde "keine Verhandlungen" mit der Opposition geben.