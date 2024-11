Produktivitätsrat hat Empfehlungen für die nächste Regierung

© APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Der 2022 ins Leben gerufene Produktivitätsrat unter dem Vorsitz von Fiskalratspräsident Christoph Badelt sieht Österreichs Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr, auch wegen Versäumnissen bei der Digitalisierung und in der Energiepolitik. In seinem "Produktivitätsbericht 2024" fordert der Rat eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik und empfiehlt der neuen Regierung unter anderem eine umfassende Digitalisierungsoffensive und einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien.