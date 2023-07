Produktionsausfall belastet Harley-Davidson

Ein Produktionsstopp in einem Montagewerk in Pennsylvania durchkreuzt die Jahresziele von Harley-Davidson. Für 2023 senkte das Management seine Umsatzprognose und rechnet nun nur noch mit stagnierenden Einnahmen bis hin zu einem Plus von drei Prozent.

Bis jetzt war ein Wachstum von 4 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt worden. Doch in dem Werk in York im US-Bundesstaat Pennsylvania musste die Produktion im Juni aufgrund eines Teilemangels bereits zum zweiten Mal in etwas mehr als zwölf Monaten vorübergehend eingestellt werden.

Der Umsatz sank deshalb im zweiten Quartal um 2 Prozent auf 1,45 Mrd. Dollar (1,3 Mrd. Euro), der Nettogewinn schrumpfte um 17,5 Prozent auf 178 Mio. Dollar.