Produkt-Rückrufe durchkreuzen Umsatzpläne von PepsiCo

Der US-Nahrungsmittelkonzern PepsiCo rechnet wegen Produktrückrufen und geopolitischer Spannungen im laufenden Geschäftsjahr mit einem langsameren Umsatzanstieg. Ohne Währungseffekte und den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen dürfte der Erlös nur noch um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz wachsen, teilte der Hersteller von Pepsi-Cola, 7 Up und Mirinda am Dienstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mit.

von APA