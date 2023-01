Procter & Gamble leidet unter starkem Dollar

Der starke Dollar hat den US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble im zweiten Quartal belastet. Der Umsatz sank per Ende Dezember um 1 Prozent auf rund 20,8 Mrd. US-Dollar (19,2 Mrd. Euro). Die Belastungen aus Wechselkurseffekten bezifferte Procter & Gamble auf 6 Prozent. Organisch, also währungsbereinigt und ohne Zu- und Verkäufe, stiegen die Erlöse um 5 Prozent. Preiserhöhungen glichen Rückgänge beim Volumen aus.

Für das Geschäftsjahr 2022/23 zeigte sich das Unternehmen etwas optimistischer und hob das untere Ende seiner Umsatzprognose an. Erwartet wird nun ein organisches Wachstum zwischen 4 und 5 Prozent. Zuletzt hatte der Konsumgütergigant mit Marken wie Ariel-Waschmittel, Pampers-Windeln oder Braun-Rasierern ein Plus von 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt.

Beim Ergebnis je Aktie geht das Management um Konzernchef Jon Moeller weiterhin vom Erreichen des unteren Endes der Prognose aus und damit von einem Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau. Bestenfalls soll der Gewinn um 4 Prozent wachsen. Der Konzern geht von einem anhaltenden Gegenwind durch hohe Rohstoff- und Materialkosten aus. Im zweiten Quartal sank das Ergebnis je Aktie um 4 Prozent auf 1,59 Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 1,60 Dollar gerechnet.