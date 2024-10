Privatkonsum dürfte deutsche Konjunktur 2025 stabilisieren

© APA/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Regierung rechnet erst im kommenden Jahr mit einer Konjunkturbelebung durch eine bessere Kauflaune der Verbraucher. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im gerade beendeten dritten Quartal erneut geschrumpft sein, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des deutschen Wirtschaftsministeriums. Europas größte Volkswirtschaft rutsche dadurch in eine technische Rezession ab.

von APA