Presse: Autobauer Nissan und Honda sprechen über Fusion

Die japanischen Autobauer Nissan und Honda streben einem Pressebericht zufolge wegen des harten Wettbewerbs bei Elektroautos einen Zusammenschluss an. Die beiden Konzerne wollten in Verhandlungen über einen solchen Schritt einsteigen, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Dienstagabend unter Berufung auf eigene Informationen.

von APA