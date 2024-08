Preise in Türkei im Juli nicht mehr ganz so rasant gestiegen

© APA/APA/AFP/ADEM ALTAN home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Türkei hat die seit Jahren anhaltende Inflationswelle im Juli an Stärke verloren. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 61,78 Prozent, wie das türkische Statistikamt am Montag mitteilte. Damit ging die Jahresteuerungsrate um rund zehn Prozentpunkte zurück, was laut Experten allerdings weitgehend auf statistische Basiseffekte zurückzuführen war. Im Juni war sie noch bei 71,60 Prozent gelegen.

von APA