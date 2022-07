Prada steigerte Halbjahresumsatz um 22 Prozent

Das Modehaus Prada segelt weiter auf Wachstumskurs. Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr beliefen sich auf insgesamt 1,9 Mrd. Euro, was einem Sprung von 22 Prozent entspricht. Der Betriebsgewinn belief sich auf 305 Mio. Euro, fast eine Verdoppelung gegenüber 166 Mio. Euro im gleichen Zeitraum 2021. Der Nettogewinn stieg von 97 Mio. im ersten Halbjahr 2021 auf 188 Mio. Euro.

In China waren rund 30 Prozent der Geschäfte der Gruppe seit März wegen Schließungen gesperrt. Der Umsatz in China ging um 7 Prozent zurück, doch wurde dieser Rückgang durch eine sehr positive Entwicklung in Korea und Südostasien gemildert, sodass der Gesamtumsatz in der Region Asien-Pazifik 590 Mio. Euro betrug, teilte der an der Börse in Hongkong notierte Konzern mit.

Europa verzeichnete ein starkes Wachstum von 89 Prozent, das durch den lokalen Konsum und die Rückkehr der Touristenströme ab dem zweiten Quartal 2022 unterstützt wurde. Der Umsatz in Nord-, Mittel- und Südamerika verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 ein Plus von 41 Prozent und lag bei 360 Millionen, mit einem dreistelligen Wachstum gegenüber der Zeit vor der Pandemie.