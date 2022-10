Porsche machte im Sommer schwaches Halbjahr wett

Der deutsche Autobauer Porsche hat mit einem starken Absatzplus im dritten Quartal den Rückgang der Verkaufszahlen im ersten Halbjahr ausgebügelt. Von Juli bis September verkaufte die seit Oktober börsennotierte VW-Tochter um fast ein Fünftel mehr Neuwagen als im Vorjahreszeitraum.

Von Jänner bis September kommt Porsche damit bei insgesamt 221.512 ausgelieferten Neuwagen auf ein Wachstum von 2 Prozent. Zum Halbjahr war der Absatz noch 5 Prozent hinter dem Vorjahr zurückgeblieben.

Am stärksten legte Porsche im bisherigen Jahresverlauf in Europa zu mit elf Prozent Wachstum. Der größte Einzelmarkt China lag noch knapp unter Vorjahr, nachdem Coronalockdowns die Auslieferungen eingeschränkt hatten. In den USA hatten zu Beginn des Jahres logistische Probleme zu Ausfällen geführt, was im dritten Quartal noch nicht ganz wieder aufgeholt werden konnte. So war Anfang des Jahres ein Tanker mit mehr als 1.000 Porsche-Wagen an Bord im Atlantik nach einem Brand versunken.

Verkaufsschlager sind nach wie vor die SUV-Modelle Cayenne und Macan. Porsches bisher einziges E-Automodell Taycan rollte in seinem zweiten Verkaufsjahr bisher rund 25.000-mal vom Band - ein Minus von 12 Prozent. Das liege an fehlenden Bauteilen, der Auftragsbestand sei ungebrochen groß. Solche Einschränkungen in der Lieferkette führten weiterhin zu längeren Wartezeiten für die Kunden, erklärte Vertriebschef Detlev von Platen.