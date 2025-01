Porr mit Großauftrag für Autobahn in Prag

© APA/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der heimische Baukonzern Porr wird an der Errichtung eines neuen Autobahnabschnittes der Ringstraße in Prag teilnehmen. Den Auftrag in Höhe von 385 Mio. Euro teile man sich zur Hälfte (50/50-Konsortium) mit zwei Unternehmen der französischen Vinci Construction Gruppe, gab Porr in einer Aussendung bekannt. Am Ende soll eine "sechsspurige Autobahn den Verkehrsfluss durch die Stadt deutlich verbessern".

von APA