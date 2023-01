Porr bewältigt Krisen mit dickem Auftragspolster

Trotz akuten Arbeitskräftemangels und hoher Material- und Energiepreise brummt der Motor bei Österreichs zweitgrößtem Baukonzern Porr. "Angesichts unseres Auftragsbestands schauen wir voller Zuversicht in die Zukunft - es schaut aus, als könnte 2023 noch besser werden als 2022", sagte Konzernchef Karl-Heinz Strauss vor Journalisten in Wien. "Wir glauben nicht, dass die Lieferketten wieder gefährdet sind, wir glauben auch nicht, dass es weniger Aufträge gibt."

Die Logistikströme müssten neu geordnet werden - ein Prozess, der bereits im Gange sei. Die Porr will ihre Baustoffe verstärkt regional besorgen und hat sich dafür auch bereits eine Mole im Hafen Wien gesichert. "Das ist schon unterschrieben", so Strauss. "Wir errichten dort ein Betonwerk - wir können Zement und viele Dinge jetzt in Wien per Schiff anlanden." Die Verschiebung von Warenströmen "passiert definitiv". "Man sucht jetzt Zweit- und Drittlieferanten."

Der Baukonzern beschäftigt weltweit knapp über 20.000 Mitarbeiter, fast 9.000 davon in Österreich. Das Geschäftsjahr 2022 ist trotz Krisen recht gut gelaufen - mit einem "All Time High" bei den Aufträgen und einem Ergebnis, das - wie auch zum Ende des dritten Quartals prognostiziert - über 100 Mio. Euro lag. In den ersten neun Monaten hatte die Porr einen Orderbestand von 7,8 Mrd. Euro. Der Umsatz war um gut 11 Prozent auf über 4 Mrd. Euro gestiegen, der Periodengewinn um zwei Drittel auf über 43 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr wurde eine Produktionsleistung von 6 Mrd. Euro erwartet. Die Porr sei gut ins Jahr 2023 gestartet und auch 2024 werde gut laufen, so Strauss.