Porr-Chef Strauss warnt vor extremer Wohnungsnot

Am Wohnungsmarkt brennt der Hut. Leistbarer Wohnraum wird zunehmend knapp. Die Sozialpartner tüfteln derzeit an einem Baupaket, um die Errichtung neuer Wohnungen in Schwung zu bringen, das Angebot dadurch wieder zu vergrößern und die Preise in den Griff zu bekommen. "Es ist höchste Eisenbahn Maßnahmen zu setzen, um den leistbaren Wohnraum anzukurbeln", warnte Porr-Konzernchef Karl-Heinz Strauss vor extremer Wohnungsnot. "Die Mieten werden brutal steigen."

"Sie können nicht nicht wohnen - dann haben wir einen Wohnungsnotstand, dann kommen soziale Unruhen, die wir alle nicht wollten", mahnte Strauss. "Ich denke, es ist notwendig, dass es einen nationalen Schulterschluss über die Parteigrenzen hinweg gibt", appellierte der CEO an die Politiker. "Wahlkampfgeschenke sollte man zuhause lassen, im Interesse Österreichs."

Die Regierung bastelt derzeit mit den Sozialpartnern an einem Baupaket. Das Ergebnis sollte bis Ende Februar, also noch diese Woche, präsentiert werden, lautete eine Ankündigung. "Ich höre, dass alle Stakeholder Vorschläge abgegeben haben; die werden diskutiert", berichtete Strauss. "Ich glaube, dass der Wille, parteiübergreifend was Sinnvolles zu tun, notwendig ist - sonst werden alle - noch einmal: alle - politisch abgestraft", erwartet der Porr-Chef. "Das ist kein Sturm im Wasserglas", verdeutlichte er die Dringlichkeit der Lage. "Was jetzt passiert, ist wirklich ein Notstand, der entsteht - und das betrifft dann jeden Einzelnen von uns."