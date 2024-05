Polizist in Favoriten von Stichschutzweste gerettet

© APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein Wiener Polizist ist am Freitagabend in der Waffenverbotszone in Favoriten von seiner Stichschutzweste gerettet worden: Die Messerklinge, mit der ein 41-jähriger Jordanier den Beamten attackiert hatte, wurde vom ballistischen Gilet mit integriertem Stichschutz abgefangen. Das Opfer der Attacke wurde leicht verletzt, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag. Der Angreifer wurde überwältigt und festgenommen.

von APA