Piaggio im ersten Halbjahr mit Rekordumsatz

Der italienische Motorroller-Produzent Piaggio hat im ersten Halbjahr 2023 den höchsten Umsatz in der Konzerngeschichte erzielt. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2022 um 1 Prozent und erreichte rund 1,2 Mrd. Euro.

Das operative Ergebnis stieg um 37 Prozent auf 117,6 Mio. Euro. Der Gewinn erreichte ein Rekordhoch von 63,8 Mio. Euro, was einem Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 entspricht.

Piaggio verkaufte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 1,2 Prozent mehr Fahrzeuge, insgesamt waren es 324.600. Bei Motorrollern verzeichnete das Unternehmen einen zweistelligen Anstieg der Verkaufszahlen auf globaler Ebene, insbesondere durch die Marke Vespa. Der Konzern will an seinem Hauptsitz im toskanischen Pontedera eine Abteilung für E-Mobilität einrichten.