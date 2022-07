Pharmariese Roche bestätigt Ausblick

Der Schweizer Pharmakonzern Roche bekräftigt nach dem ersten Halbjahr seine Jahresziele. Der Umsatz soll 2022 unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen stabil bleiben oder um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag steigen, teilte Roche mit. Der bereinigte Gewinn je Genussschein und Inhaberaktie soll um einen niedrigen bis mittleren Prozentbetrag wachsen.

Den Aktionären stellte das Management weiter steigende Dividenden in Aussicht. Bei Roche steht zudem ein Führungswechsel an: Neuer Vorstandschef soll im März nächsten Jahres Thomas Schinecker werden, der gegenwärtig die Diagnostiksparte leitet. Der bisherige Roche-Chef Severin Schwan soll Christoph Franz als Präsident des Verwaltungsrates ablösen.

In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz von Roche währungsbereinigt um fünf Prozent auf 32,3 Milliarden Franken (32,6 Mrd. Euro). Die Diagnostiksparte wuchs dabei dank der ungebrochen starken Nachfrage nach den Covid-Tests des Konzerns um elf Prozent, das Pharma-Geschäft zog um drei Prozent an. Roche fuhr einen operativen Gewinn von 12,67 Milliarden ein, ein Plus von neun Prozent binnen Jahresfrist. Der bereinigte Gewinn je Titel betrug 11,76 Franken, ein Zuwachs von elf Prozent.