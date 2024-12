© APA/APA/AFP/FREDERICK FLORIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly plant in den kommenden Jahren weiter Aktien im Milliardenvolumen zurückzukaufen. Zudem erhöhte das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren stark von den Diabetes- und Abnehm-Medikamente Mounjaro und Zepbound profitierte, die Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,50 Dollar je Aktie. Dies teilte Lilly in Indianapolis mit.