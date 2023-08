Pfizer erhält US-Zulassung für Blutkrebstherapie

Der Pharmakonzern Pfizer hat in den USA die Zulassung für eine bestimmte Blutkrebstherapie erhalten. Das Mittel Elrexfio sei in einem beschleunigten Verfahren zur Behandlung bestimmter Formen des Multiplen Myeloms zugelassen worden, teilte die US-Gesundheitsbehörde am Montag mit. Pfizer hatte die möglichen Erlöse aus dieser Therapie auf mehr als vier Milliarden Dollar (3,64 Mrd. Euro) beziffert.

Elrexfio, auch Elranatamab genannt, konkurriert mit den Mitteln Columvi von Roche, Epkinly von Abbvie und Talvey von Johnson & Johnson.